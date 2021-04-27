Edirne'de fırınlardaki ramazan denetiminde pide ve ekmeğin gramajı ölçüldü
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Edirne'de fırınlardaki ramazan denetiminde pide ve ekmeğin gramajı ölçüldü

Edirne'de fırınlardaki ramazan denetiminde pide ve ekmeğin gramajı ölçüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınları denetledi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınları denetledi.

Kent merkezindeki fırınlar, hijyen açısından kontrol edildi, çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığına bakıldı.

Pide ve ekmek gramajlarını ölçen görevliler, uyulması gereken kurallar hakkında çalışanları bilgilendirdi.

Kentte 350 gram pide 4 liradan, 230 gram ekmek ise 2 liradan satılıyor. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 150 fırının bulunduğunu söyledi.

Fırınların düzenli olarak denetlendiğine dikkati çeken Altun, "Özellikle ramazan ayının olmazsa olmazı pideyi hem gramaj yönünden hem de fiyat etiketi yönünden denetledik. Bunun yanında ekmek gramaj ölçümünü de yaptık. Bu denetimler hem tüketiciyi korumak hem de esnafı daha dikkatli olmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo da Ticaret İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışmayla fırınları kapsamlı olarak denetlediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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