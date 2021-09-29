Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel
Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE'de, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (DHA) - EDİRNE'de, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sokak üzerinde ilerleyen İlker Kozan yönetimindeki 22 SA 270 plakalı otomobil, Kanarya Sokak'tan gelen Mert Ömür'ün kullandığı cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömür'ün kullandığı cip takla attı. Kazada cip sürücüsü Ömür ile otomobilde bulunan aynı aileden İlker Kozan, Emine Kozan ve Öykü Kozan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Son Dakika Haberleri
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