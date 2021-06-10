Edirne'de beklenen sağanak başladı
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Edirne'de beklenen sağanak başladı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ tarafından önceki gün yapılan sağanak uyarısının ardından Edirne'de, şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

METEOROLOJİ tarafından önceki gün yapılan sağanak uyarısının ardından Edirne'de, şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji yetkililerinin önceki gün yaptığı uyarının ardından Edirne'de, akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura şemsiyesiz yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri önlem alıp, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun bölgede 1 hafta yer yer etkili olacağını ve metrekareye 20 kilo yağış beklendiğini belirtti.


Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı
Edirne'de beklenen sağanak başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu

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