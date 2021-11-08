Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesi kapsamında, 350 kadın girişimciye toplam 36 bin 750 tavuk dağıtıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını ifade etti.

Edirne Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kemalköy'deki tanıtım etkinliğinde, proje kapsamında 350 kadın girişimciye dağıtılacak 36 bin 750 tavuğun bir kısmı da sahiplerini buldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını söyledi. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kadın girişimciler katıldı.

Konuşmaların ardından törene katılan kadın girişimciler, kendilerine verilecek tavuklarla buluştu. Vali Canalp ve protokol daha sonra kadın kooperatiflerinin yaptığı lezzetleri tadarken, üretilen yumurtaları da tavada pişirdi.