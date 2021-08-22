Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanlığına yeniden Pekkan seçildi

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanlığına yeniden Erhan Pekkan seçildi.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanlığına yeniden Erhan Pekkan seçildi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'ndan (BRTK) yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Edirne temsilciliğinde gerçekleşen 7. olağan genel kurul toplantısının divan başkanlığını BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa tekrar seçilen Pekkan, federasyon başkanlığında 2. dönemini yapacağını belirterek, "Tekirdağ, Sakarya, Kırklareli ve Edirne bölgelerindeki derneklerimiz ile bir bütün, birlik beraberlik içinde üyelerimize hizmet vermekteyiz. Bundan sonrada yeni yeni yönetim kurulumuza seçilen arkadaşlarımız ile derneklerimizi ziyaret ederek illerdeki, ilçelerimizdeki kamu kuruluşları, sivil toplum örgütlerini ziyaretler edip konfederasyonumuz, federasyonumuz hakkında bilgilendireceğiz. Kongremiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Pekkan'a görevinde başarılar diledi.

Kongreye, federasyon üyeleri ve BRTK yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci