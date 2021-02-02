EDHO "Ceylan" kim, gerçek adı ne? Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sanem Çelik dizileri ve filmleri!

ATV ekranlarında uzun zamandır ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Ceylan" kim, gerçek adı ne? Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sanem Çelik dizileri ve filmleri!

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi? Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin konusu, aksiyonları ve oyuncu kadrosu büyük ilgi çekmektedir. Dizide Ceylan karakteri her hafta merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, EDHO "Ceylan" kim, gerçek adı ne? Sanem Çelik kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sanem Çelik dizileri ve filmleri! sorularının cevapları!

EDHO CEYLAN KİMDİR?

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğdu ve 45 yaşındadır. 1983 yı?ında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Ön lisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi.1999'da mezun oldu.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı.

1996'da Nihat Durak'ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan'in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem'in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.

1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadı, şarkı söyledi.

1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.

2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sırada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.

2002'de 13. Orhan Murat Arıburnu Film Festivali'nde jüride yer aldı. Karakalem dersleriyle resim kursuna başladı.

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı, Kraliçe Puduhepa'yı canlandırdı.

2004'te TMC'nin yapımcılığını üstlendiği Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı. Ve bu sene de ayni fars oyunu Hangisi Karısı bu sefer Nedim Saban Tiyatrokare'den teklif edildi. Mary Smith Karakteri ile Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday oldu.

2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Memet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2005'te motor sporları dünyasına katıldı pistte araba yarıştırdı, derece aldı.

2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.

2008 yılında Türkiye'ye döndü ve yine TMC'nin yapımcılığında Güldünya adlı dizi için kamera karşısına geçti.

2012'de 17 sene sonra ilk kez Shaman Dans Tiyatrosu'nun İstanbul adlı gösterisinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına dans etti.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı. Süreç Film yapımcılığında İnadına Yaşamak dizisinde rol aldı.