EDHO 180. bölüm fragmanı! 12 Ocak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman çıkacak?

EDHO 180. bölüm fragmanı! Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman için meraklı bekleyiş sürüyor Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Ocak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman çıkacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile her Salı ekranlardaki yerini alırken bugün Atv yayın akışında dizinin yer almıyor oluşu sabah saatlerinden itibaren EDHO severlerin dikkatini çekti. Yayın akışına göre; dizinin yayın saatinde Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı canlı yayın ile ekranlarda yerini alacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

EDHO 180. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 180. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak Atv akışında yer almıyor. Bunun nedeni ise Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Heyecan verici mücadele Atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

EŞKİYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizilerin gelecek hafta ekranlara yeni bölümleriyle geri dönmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst..

Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

23:40 Hercai

02:30 Akıncı

p>