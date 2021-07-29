Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor
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Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon - Haberler | Kültür Sanat

Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor Kartal'da Edebiyat Günleri 3. gününde de edebiyatseverleri ağırladı Kartal Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini, bu yıl ikincisini düzenlediği Edebiyat Günleri etkinliği ile Kartal'da ağırlıyor.

Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor

Kartal'da Edebiyat Günleri 3. gününde de edebiyatseverleri ağırladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini, bu yıl ikincisini düzenlediği Edebiyat Günleri etkinliği ile Kartal'da ağırlıyor. Pazartesi günü başlangıcı yapılan programın üçüncü gününde de usta kalemler Mehmet Ali Büklü Parkı'nda okurlar ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenerek beş gün boyunca Türkiye'nin sevilen şair ve yazarların konuk edileceği Kartal Edebiyat Günleri, etkinliğin üçüncü günü olan Çarşamba günü de edebiyat tutkunlarının takip ettiği söyleşi ve şiir dinletilerine sahne oldu.

Çarşamba günü gerçekleştirilen "Şiddete Karşı Barış Dili" başlıklı söyleşiye; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya ve Niyazi Yaşar katılarak görüşlerini paylaştı. Etkinlikte ayrıca müzisyen Cevat Hikmet Erdem de kısa müzik bir dinletisi gerçekleştirerek katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Kartal'da edebiyat etkinliğimiz devam ediyor. Mehmet Ali Büklü meydanındayız. Birbirinden değerli konuklarımız oldu. Hem meydanda hem mahallelerde etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda edebiyatı kültürü sanatı gücümüz yettiği kadar etkinliklerde büyütmeye gayret göstereceğiz. Kültür sanatı, folklörü devam ettirebilmek için ışığını yükseltebilmek için birbirimizi anlayabilmek için bu etkinlikler devam edecek" dedi.

Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor
Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor
Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor
Edebiyatın kalbi Kartal'da atmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

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