Edebiyat Fakültesi'ne TSE 9001 Kalite Belgesi
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Edebiyat Fakültesi'ne TSE 9001 Kalite Belgesi

Edebiyat Fakültesi'ne TSE 9001 Kalite Belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini aldı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'e Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güven Dinç, Doç. Dr. Evrim Gülbetekin, Fakülte Sekreteri Alaattin Yücel'in katıldığı törenle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi takdim edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Edebiyat Fakültesi'ni almış oldukları belgeden dolayı kutlayarak Akdeniz Üniversitesi fakültelerinin TSE standartlarını yerine getirerek kalitelerine kalite katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürü Hasan Demirtaş ise Akdeniz Üniversitesi'nin ve fakültelerinin kalite belgelerini başarılı bir şekilde aldıklarını ve buna eklenen son halkanın Edebiyat Fakültesi olduğunu ifade ederek sürdürülebilir kalite yönetiminin devam etmesi temennisinde bulundu.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk de fakülte olarak aldıkları TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti ve asıl hedeflerinin fakülte bölümleri içinde kalite belgesi almak olduğunu belirterek "Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, eğitim ve öğretim hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, fakültemizin eğitim kalitesini sürdürmek ve sürekli gelişmeyi asıl hedef olarak belirlemekteyiz." şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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