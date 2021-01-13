Edebali Stadı inşaatının ilk aşaması tamamlandı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Edebali Stadı inşaatının ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin son durumu paylaşan Yağcı, şunları aktardı:

"Şehrimiz yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırım programına alınan ilimiz Edebali Stadı proje ihalesi geçtiğimiz eylül ayında yapılarak bugün itibarıyla neticelenmiş olup alttan ısıtmalı olarak yatırımın ilk aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce şubat ayı içinde inşaat ihalesi yapılacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şehrimize gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz