Eddie Van Halen kimdir? Hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti, neden öldü, mesleği nedir?

EDDİE VAN HALEN KİMDİR?

Eddie Van Halen (26 Ocak 1955, Amsterdam - 6 Ekim 2020, Santa Monica) Hollandalı müzisyen, gitar virtüözü. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.

Eddie Van Halen doğum tarihi : 26 Ocak 1955

Eddie Van Halen ölüm tarihi : 6 Ekim 2020

Eddie Van Halen nereli : Amsterdam - Hollanda

Eddie Van Halen kaç yaşında vefat etti : 65

Eddie Van Halen mesleği ne : Müzisyen, söz yazarı, yapımcı, aranjör

Eddie Van Halen hangi çalgıyı çalıyor : Gitar

EDDİE VAN HALEN HAYATI

Halen, ailesiyle birlikte 1962 yılında Hollanda'dan Pasadena Kaliforniya'ya taşınmışlardır. Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır. Ağabeyi "Alex Van Halen" ise gitar dersleri almaya başlamıştır.

Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir. Yaklaşık 12 yaşlarında gitar çalmaya başlayan Eddie günde 8-9 saat pratik yaparak kendini geliştirdi. 14 yaşına geldiğinde Eric Clapton'un Cream grubunda attığı soloları notası notasına çalabilir duruma gelmişti. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte "Mamut" adlı grupla attı. 1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı. Tapping tekniğini dünyaya duyuran gitaristtir. Eddie, dünyanın sayılı solo gitaristlerindendir. Yazdığı Eruption şarkısıyla büyük bir ses getirmiştir. Shred tekniğinin öncülerindendir.

1990'ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler. Çeşitli tedavi metotlarıyla dil kanserinden kurtulmuş ancak hâlâ ağız kanseriyle mücadele etmektedir. Her şeye rağmen de sigara içmeye devam etmektedir. Sağlık nedenleriyle ruhsal yapısı da bozulmuş ve bunun sonucu olarak çevresi tarafından geçimsiz biri olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu durum eşiyle boşanmasına sebep olmuştur. Eddie Van Halen'in oğlu da yeni albümlerde Van Halen ile birlikte çalacaktır.

EDDİE VAN HALEN NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEDİR?

2019 yılında, 5 yıldır gırtlak kanseri ile mücahale ettiği ortaya çıktı. Baş ve boyun bölgesinde yaygın olarak bulunan kanser sebebi ile 6 Ekim 2020 günü ailesi tarafından öldüğü duyuruldu.

EDDİE VAN HALEN TÜM ALBÜMLERİ

Aşağıda Eddie Van Halen'in grubu Van Halen'in yayımladığı albümler yer almaktadır.

1978 - Van Halen

1979 - Van Halen II

1980 - Women and Children First

1981 - Fair Warning

1982 - Diver Down

1984 - 1984

1986 - 5150

1988 - OU812

1991 - For Unlawful Carnal Knowledge

1993 - Live: Right Here, Right Now

1995 - Balance

1998 - Van Halen III

2004 - The Best Of Both Worlds

2012 - A Different Kind Of Truth