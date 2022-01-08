Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü (2)

Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

İFADESİNDE 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİAntalya'da, tabancayla kafede çalışan sevgilisi Sıla P.'nin (21) mesai arkadaşı Edanur Demir'i öldüren Semih Melih D.'nin (22), olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtildi.

ANTALYA (DHA) - İFADESİNDE 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

Antalya'da, tabancayla kafede çalışan sevgilisi Sıla P.'nin (21) mesai arkadaşı Edanur Demir'i öldüren Semih Melih D.'nin (22), olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtildi. Burada polis tarafından yakalanan Semih Melih D., Antalya'ya getirildi. Melih D. emniyetteki ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.


Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

 Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title