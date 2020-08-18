Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Bir süredir yalnız olan Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı. Yeni ilişkisi hakkında konuşan Taşpınar, mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi.

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Eda Taşpınar, 'Çukur' dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile sürpriz bir birlikteliğe adım attı. Özel hayatını basından uzak tutan Taşpınar, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Taşpınar, işlerinin çok iyi gittiğini yavaş yavaş dünyaya açıklamaya başladığını söyledi. Koronavirüs nedeniyle bu sene Yunanistan'a gidemeyen Taşpınar, yeni sevgilisi Çağrı Atakan ile Alaçatı'da tanıştıklarını ve yeni bir aşka yelken açtıklarını söyledi.

İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, "1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda…" dedi. Taşpınar ünlü oyuncuyla Alaçatı'da tanıştığını da itiraf etti.