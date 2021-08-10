Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz
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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Yusuf G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur."

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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz - Haberler
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