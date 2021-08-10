Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.