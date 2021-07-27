Eda Erdem kimdir? Milli voleybolcu Eda Erdem kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Eda Erdem başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Eda Erdem kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Eda Erdem kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Eda Erdem, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Eda Erdem kaç yaşında, boy kaç, nereli? Eda Erdem kimdir?

EDA ERDEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Haziran 1987

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,88 m

Kilo: 74 kg

Eda Erdem (d. 22 Haziran 1987, İstanbul), orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.

KARİYERİ

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Başarıları

•2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)

•2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

•2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

•2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)

•2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

•2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

•2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

•2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

•2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

•2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Millî Takımı)

•2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

•2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

•2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

•2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

•2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Millî Takımı)

•2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü -Fenerbahçe

•2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

•2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

•2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

•2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

•2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)

•2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

•2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

•2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

•2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)

•2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

•2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

•2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

•2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

•2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

•2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

•2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

•2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

•2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

•2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

•2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

•2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)

•2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

•2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)

•2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu