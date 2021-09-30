Eda Erdem kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, nereli? Eda Erdem biyografisi!

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir. Peki, Voleybol Kadın Milli Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, nereli? Eda Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem, 22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu, orta blokta oynayan Türk voleybol oyuncusudur ve Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanıdır.

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi.

Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A Milli Kadın Voleybol Takımımı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi.

2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.

YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ

Eda Erdem, ödül alırken "Bugün hala voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu hissediyorum" dedi. Erdem'in yaptığı konuşma sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Erdem şunları söyledi:

"Öncelikle bu gecede birbirinden değerli ve başarılı kadın sporcu arkadaşlarımla aynı kategoride beni buluşturan jüri üyelerine, oylarıyla bu ödülü kazanmamı sağlayan sizlere, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Voleybol kariyerimde 20 yılı geride bıraktım. Başarılı bir sporcu olmak verilen emeğin karşılığını alabilmek çok güzel bir şey. Bugün hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu hissediyorum.

Kız çocuklarının gözlerindeki yerimizin gerçekten farkındayız ve bu sorumluluğun bilincindeyiz. Atatürkçü, ülkesini, sporu seven, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere katkımız oluyorsa ne mutlu bize."

BAŞARILARI

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Millî Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Millî Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Kadınlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2014 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

2015 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)

2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu

2021 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

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