Ed Sheeran - Bad Habits Türkçe sözleri! Bad Habits İngilizce ve Türkçe şarkı sözleri nelerdir?
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran 'ın yeni şarkısı Bad Habits geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi. Peki, Ed Sheeran - Bad Habits sözleri nedir? Ed Sheeran - Bad Habits şarkı sözleri nelerdir? Ed Sheeran - Bad Habits Türkçe sözleri! Ed Sheeran - Bad Habits İngilizce sözleri!
Ed Sheeran - Bad Habits Türkçe ve İngilizce şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 25 Haziran 2021 tarihinde çıkan şarkı kısa sürede 50 milyon izlenme ve 1.4 milyon beğeni almıştı. Şimdi sözleri ile sizlerle...
ED SHEERAN - BAD HABİTS İNGİLİZCE SÖZLERİ
Every time you come around you know I can't say no
Every time the sun goes down I let you take control
I can feel the paradise before my world implodes
and tonight had something wonderful
***
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won't
I've got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can't escape
Nothing happens after two
It's true it's true
My bad habits lead to you
***
Every pure intention ends when the good times start
Falling over everything to reach the first times spark
Started under neon lights then it all got dark
I only know how to go too far
***
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won't
I've got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can't escape
Nothing happens after two
It's true it's true
My bad habits lead to you
***
We took the long way round
And burned til the fun ran out, now
***
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won't
I've got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can't escape
Nothing happens after two
It's true it's true
My bad habits lead to you
ED SHEERAN - BAD HABİTS TÜRKÇE SÖZLERİ
Ne zaman gelsen, hayır diyemeyeceğimi biliyorsun
Güneş her battığında kontrolü senin almana izin veriyorum
Dünyam çökmeden önce cenneti hissedebiliyorum
ve bu gece harika bir şey vardı
***
Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor
Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar
Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak
Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı
Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor
Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum
Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum
ikiden sonra bir şey olmaz
bu doğru
Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor
***
Her saf niyet, güzel zamanlar başladığında biter
İlk kez kıvılcıma ulaşmak için her şeyin üzerine düşmek
Neon ışıkları altında başladı ve sonra her şey karardı
Sadece çok ileri gitmeyi biliyorum
***
Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor
Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar
Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak
Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı
Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor
Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum
Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum
ikiden sonra bir şey olmaz
bu doğru
Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor
***
Uzun yoldan gittik
Ve eğlence bitene kadar yandım, şimdi
***
Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor
Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar
Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak
Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı
Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor
Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum
Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum
ikiden sonra bir şey olmaz
bu doğru
Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ed Sheeran - Bad Habits şarkısı 25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 milyon izlenme ve 1.4 milyon beğeniye ulaşan şarkının sözleri ve klibi çoğu müzik sever tarafından beğeni toplamıştır.