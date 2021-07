Ed Sheeran - Bad Habits Türkçe sözleri! Bad Habits İngilizce ve Türkçe şarkı sözleri nelerdir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran 'ın yeni şarkısı Bad Habits geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi.

25 Haziran 2021 tarihinde çıkan şarkı kısa sürede 50 milyon izlenme ve 1.4 milyon beğeni almıştı.

ED SHEERAN - BAD HABİTS İNGİLİZCE SÖZLERİ

Every time you come around you know I can't say no

Every time the sun goes down I let you take control

I can feel the paradise before my world implodes

and tonight had something wonderful

***

My bad habits lead to late nights ending alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearing this will be the last, but it probably won't

I've got nothing left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I lose control of the things that I say

I was looking for a way out, now I can't escape

Nothing happens after two

It's true it's true

My bad habits lead to you

***

Every pure intention ends when the good times start

Falling over everything to reach the first times spark

Started under neon lights then it all got dark

I only know how to go too far

***

My bad habits lead to late nights ending alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearing this will be the last, but it probably won't

I've got nothing left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I lose control of the things that I say

I was looking for a way out, now I can't escape

Nothing happens after two

It's true it's true

My bad habits lead to you

***

We took the long way round

And burned til the fun ran out, now

***

My bad habits lead to late nights ending alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearing this will be the last, but it probably won't

I've got nothing left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I lose control of the things that I say

I was looking for a way out, now I can't escape

Nothing happens after two

It's true it's true

My bad habits lead to you

ED SHEERAN - BAD HABİTS TÜRKÇE SÖZLERİ

Ne zaman gelsen, hayır diyemeyeceğimi biliyorsun

Güneş her battığında kontrolü senin almana izin veriyorum

Dünyam çökmeden önce cenneti hissedebiliyorum

ve bu gece harika bir şey vardı

***

Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor

Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar

Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak

Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor

Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum

Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum

ikiden sonra bir şey olmaz

bu doğru

Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor

***

Her saf niyet, güzel zamanlar başladığında biter

İlk kez kıvılcıma ulaşmak için her şeyin üzerine düşmek

Neon ışıkları altında başladı ve sonra her şey karardı

Sadece çok ileri gitmeyi biliyorum

***

Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor

Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar

Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak

Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor

Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum

Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum

ikiden sonra bir şey olmaz

bu doğru

Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor

***

Uzun yoldan gittik

Ve eğlence bitene kadar yandım, şimdi

***

Kötü alışkanlıklarım geç gecelerin yalnız bitmesine neden oluyor

Neredeyse hiç tanımadığım bir yabancıyla konuşmalar

Bu son olacak, ama muhtemelen olmayacak

Kaybedecek, kullanacak ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı

Kötü alışkanlıklarım geniş gözlerin uzaya bakmasına neden oluyor

Ve söylediğim şeylerin kontrolünü kaybettiğimi biliyorum

Bir çıkış yolu arıyordum, şimdi kaçamıyorum

ikiden sonra bir şey olmaz

bu doğru

Kötü alışkanlıklarım sana yol açıyor

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ed Sheeran - Bad Habits şarkısı 25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 milyon izlenme ve 1.4 milyon beğeniye ulaşan şarkının sözleri ve klibi çoğu müzik sever tarafından beğeni toplamıştır.