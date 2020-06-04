Eczanelerin çalışma saatleri nedir? Eczaneler sabah kaçta açılıyor? Eczaneler akşam kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!
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Eczanelerin çalışma saatleri nedir? Eczaneler sabah kaçta açılıyor? Eczaneler akşam kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!

Koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ve iş yerinde çalışma saatleri değişikliğe uğradı. Vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, eczaneler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri nedir? Eczaneler sabah kaçta açılıyor? Eczaneler akşam kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!

Eczanelerin çalışma saatleri nedir? Eczaneler sabah kaçta açılıyor? Eczaneler akşam kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!
04.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:23

Corona virüs ile birlikte yoğun bir dönem geçiren eczanelerin saatleri yeni sürece göre ayarlandı. Birçok farklı sektörde çalışma saatleri değişiklik gösterirken eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki eczaneler sabah saat kaçta açılıyor ve akşam saat kaçta kapanıyor. Detaylar haberimizde.

Eczanelerin çalışma saatleri nedir? Eczaneler sabah kaçta açılıyor? Eczaneler akşam kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri!
2020 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme sürecine girmemiz ile birlikte İstanbul'daki eczanelerin açılış ve kapanış saatlerini ilan etti. Eczacılar odasından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 olarak uygulanacağı söylendi.. Pazar günü ise eczaneler eski usul nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam edecek.

Vatandaşların eczanelere giriş ve çıkışlarda korona virüs önlemlerine uymaları gerekiyor. Maskesiz işlem yapılamayacak!

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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