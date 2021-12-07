FATİH, İSTANBUL (İHA) - - Eczacılar saha araştırması yaptı personellerinin yüzde 85'i aşılı

34ç Bölge Aksaray - Kırşehir Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçiftçi:

"Eczacılar, ikinci eczacılar, yardımcı eczacılar ve çalışan personelin aşılama oranını öğrenmek istedik"

KIRŞEHİR - 34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası Başkanlığı yaptığı saha çalışmasıyla bir ilke imza attı. Eczacı, yardımcı eczacı ve eczanelerde çalışan personelin aşılama durumları araştırılırken yüzde 85'i aşılı çıktı.

Aksaray - Kırşehir Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi, bölgede eczacılar, yardımcı eczacılar ve çalışan personeli de kapsayacak şekilde kapsamlı saha araştırması yaptıklarını söyledi. Özçiftçi; "Pandemi süreciyle birlikte aşılama sürecinin artması gerekli ki pandemiden kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı da il ili aşılama takvimini paylaşmakta Aksaray-Kırşehir eczacıları, ikinci eczacılar, yardımcı eczacılar ve çalışan personelin aşılama oranını öğrenmek istedik" dedi.

Eczacılar yüzde 85 aşılı

Eczacılar ve kamu eczacılarını da kapsayan araştırma kapsamında aşılamaya önem verildiğini aktaran Özçifçi, "Eczacılarımız ve yardımcı personellerimiz ile eczane çalışanları aşılamaya çok önem veriyor. Yüzde 85 üzerinde bir aşılamaya ulaşmış durumdayız. Aksaray-Kırşehir eczacıları olarak aşılamaya önem vererek eczanelerimize gelen hastalarımıza da aşı olmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Aşılama hızı azalıyor. Bu durum vaka hızı ve ölüm oranlarında da etkili oluyor" diye konuştu. Eczacıların yönlendirmesi sonucu aşı takvimini açıklayan Cebrail Eren adlı vatandaş ise aşılamaya önem verdiğini ve ilaç alırken eczacıların yönlendirmesini de toplumsal duyarlılık açısından önemli bulduğunu söyledi. 34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası Büyük Kongre üyesi Halil Durukafa ise bölgedeki eczacıların aşının öneminin farkında olduğunu ve aşının önemini sivil toplum örgütlerinin de anlatmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Eczacılar üzerinde yapılan araştırmalarda sinovac aşısının birinci dozunu olan kitle yüzde 82 iken aşının ikinci dozunu olan kitle ise yüzde 85. Biontech aşının birinci dozunu olan kitle yüzde 66 iken aşının ikinci dozunu olan kitle yüzde de 53 olarak gözüküyor. Eczacılar, ikinci eczacılar ve yardımcı personel üzerinde yapılan araştırmalarda 'hiç aşı olmadım' diyen gurup ise sadece yüzde 3'lük dilimde yer alıyor. Araştırma kapsamında eczanelerden ilaç alan vatandaşlar da kişisel bilgileri korunarak aşıya yönlendirildi.