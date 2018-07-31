Ecowas'ın Yeni Başkanı Buhari Oldu
Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Beşir Ahmed, Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin, Togo'nun başkenti Lome'de düzenlenen ECOWAS ile Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC) ortak zirvesinden sonra ECOWAS'ın yeni dönem başkanı seçildiğini açıkladı.
Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Lome'de ECOWAS'ın yeni başkanı seçildi." ifadesini kullandı.
ECOWAS'ın bundan önceki dönem başkanlığını Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe yürütüyordu.