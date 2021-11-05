Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı - Haberler
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Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp - Haberler | Güncel
Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldıTÜRKİYE Cumhuriyeti başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında törenle anıldı.

ANKARA (DHA) - Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında törenle anıldı.

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit için, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Aksakal ve beraberindekiler mezara karanfil bırakarak, dua etti. Aksakal, "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kabri başında bir kez daha saygıyla ve özlemle yad ediyoruz. O, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün asil Türk milletine emaneti olan laik, demokratik cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. O tüm yaşamını, ekmeğini alın teri ile kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçiydi. O, tam bağımsız Türkiye idealine sıkı sıkıya bağlı gerçek bir devrimciydi. O bugün, huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen Kıbrıs'ın fatihi, 'ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen' şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan'ıydı" dedi.

CHP'LİLERDEN ANMA

DSP'li heyetin ardından Devlet Mezarlığı'na bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet geldi. CHP'li heyet, Ecevit'in kabrine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece Genel Başkanımız ve sadece Başbakanımız olarak değil; dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını, ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.

Görüntü dökümü:

Ecevit'in mezarına çelenk bırakılma anı

-  DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel'in konuşması

Detaylar

Haber -Kamera:  Oğuzhan DEMİR-Harun ÖZALP/Ankara,-


Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Demirören Haber Ajansı / Harun Özalp - Son Dakika Haberleri
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