Ecem Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ ile boşanan Ecem Üstündağ kimdir? Ecem Üstündağ hayatı ve biyografisi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol arkadaşı Mustafa Üstündağ ile tanışıp evlenen Ecem Üstündağ boşandı. 2010'da evlenen çiftin tek celsede boşanması sonrası Ecem Üstündağ kimdir, Mustafa Üstündağ ile boşanan Ecem Üstündağ kimdir, Ecem Üstündağ hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. Peki, Ecem Üstündağ kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Boran'ı Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında evlenen Ecem Üstündağ, 10 yıllık evliliğini sonlandırdı. Ahmet Karana adlı bir de çocukları olan çift gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Yaşanan gelişme sonrası Mustafa Üstündağ ile boşanan Ecem Üstündağ kimdir, ? Ecem Üstündağ hayatı ve biyografisi merak edildi. Ecem Üstündağ kimdir?
ECEM ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Ecem Üstündağ Doğum Tarihi: 25 Haziran 1988
Ecem Üstündağ Kaç Yaşında: 31 yaşında
Ecem Üstündağ Nereli: Doğum yeri, İstanbul
Ecem Üstündağ Mesleği: Oyuncu
Ecem Üstündağ Evliliği: Mustafa Üstündağ
Ecem Üstündağ Çocuğu: Ahmet Kaan Üstündağ
ECEM ÜSTÜNDAĞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Ecem Nur Özkaya Üstündağ 25 Haziran 1988, İstanbul doğumlu Türk Oyuncu.
Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır.
2012 yılından beri bu sezon Fox tv'ye geçen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini oynamıştır. Bu sezon başlayan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini oynamaktadır.
Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır.
ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI DİZİLER
2018/ Can Kırıkları/Aysel Karadağ
2016-2017/ Hayat Şarkısı/ Melek Çamoğlu Cevher
2012-2015/ Zengin Kız Fakir Oğlan/ Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
2011-2012/ İffet/ Nil
2010/ Cümbür Cemaat Aile/ Zeynep
2009/ Elveda Rumeli Küçük Zarife
2008/ Havalimanı/İyi Uçuşlar İdil
2007/ Kartallar Yüksek Uçar Seval
ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI FİLMLER
2009/ Sizi Seviyorum/ Eda
2014/ Zengin Gelin Fakir Damat/ Biricik Yılmaz Kirişci
2015/ Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası/ Biricik Yılmaz Kirişci
2017/ Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan/ Biricik
2019/ Kim Daha Mutlu