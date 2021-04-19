Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkı sözleri | 'Baba Yorgun' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısı kısa bir süre önce çıktı. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 90 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısının sözleri nelerdir? Sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

ECE RONAY & TEFO - BABA YORGUN ŞARKI SÖZLERİ

YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN

HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN

YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU

BABA YORGUN

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Bile bile çıktığımız yerlerden biz derde

Düşünüyoruz ama biz çıkış yolu nerde

Zerresini bulmadığım mutluluktu neyse

Dert dert bizi bırak yetmedi mi sence

Yak yık yürü yolu tek tek

Sırtımız hep yara dolu inan yok hiç sevmek

Karnımız tok gönlümüz aç hayatımız renk renk

Hayatın kuralı budur yaşıycaksın hep yek

Piyasada hızım 300 vın

Çalıyor beynimde son ses bass

Neler nelermi gördük geç

Eskiye dair olan herşeyi gömdük

---

YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN

HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN

YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU

BABA YORGUN

---

Valla gider alayına aynen

Pozu verdim kameralara izle

Konuştukça açıyorum yara sizde

Görmedin böylesini izle

Çiz çiz resmimi

Neydi isminiz

Karala karala tabi bitti devriniz

Biliyon hertarafta var şeklimiz

Ece piyasada sizin yan etkiniz

Yolunuza çıkar binbir yılan

Hepsi aynı telden çalan

Söyle var mı engel olan

Eser bi rüzgar olur yalan

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NAKARAT

YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN

HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN

YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU

BABA YORGUN x2

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısı çok kısa bir süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı şuanda 1.3 milyon izlenme ve 98 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz Müzik : Tefo

Düzenleme : Can Demir & Soner Karaca

Mix Mastering : Dijital Meydan

Kayıt: Dijital Meydan

Yönetmen : Tahsin Güney

Görüntü Yönetmeni : Yusuf Can Güneş

Işık Şefi : Uğur Karaca

Kurgu : Emirhan Gündüz

Renk : Oğuz Birgölge