Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkı sözleri | 'Baba Yorgun' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısı kısa bir süre önce çıktı. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 90 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısının sözleri nelerdir? Sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
ECE RONAY & TEFO - BABA YORGUN ŞARKI SÖZLERİ
YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN
HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN
YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU
BABA YORGUN
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Bile bile çıktığımız yerlerden biz derde
Düşünüyoruz ama biz çıkış yolu nerde
Zerresini bulmadığım mutluluktu neyse
Dert dert bizi bırak yetmedi mi sence
Yak yık yürü yolu tek tek
Sırtımız hep yara dolu inan yok hiç sevmek
Karnımız tok gönlümüz aç hayatımız renk renk
Hayatın kuralı budur yaşıycaksın hep yek
Piyasada hızım 300 vın
Çalıyor beynimde son ses bass
Neler nelermi gördük geç
Eskiye dair olan herşeyi gömdük
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YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN
HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN
YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU
BABA YORGUN
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Valla gider alayına aynen
Pozu verdim kameralara izle
Konuştukça açıyorum yara sizde
Görmedin böylesini izle
Çiz çiz resmimi
Neydi isminiz
Karala karala tabi bitti devriniz
Biliyon hertarafta var şeklimiz
Ece piyasada sizin yan etkiniz
Yolunuza çıkar binbir yılan
Hepsi aynı telden çalan
Söyle var mı engel olan
Eser bi rüzgar olur yalan
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NAKARAT
YÜRÜDÜM YOLLARI BABA YORGUN
HAYALDİ YAŞADIK YEDİK VURGUN
YAPTIĞIM HER HAREKET OLAY OLDU
BABA YORGUN x2
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ece Ronay & Tefo - Baba Yorgun şarkısı çok kısa bir süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı şuanda 1.3 milyon izlenme ve 98 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz Müzik : Tefo
Düzenleme : Can Demir & Soner Karaca
Mix Mastering : Dijital Meydan
Kayıt: Dijital Meydan
Yönetmen : Tahsin Güney
Görüntü Yönetmeni : Yusuf Can Güneş
Işık Şefi : Uğur Karaca
Kurgu : Emirhan Gündüz
Renk : Oğuz Birgölge