Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje

15.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje

"Galaksi" şarkısıyla geçtiğimiz yılın en çok dinlenen genç yıldızlarından Ece Mumay'ın, İsmail YK ile yaptığı ortak projesi "Dokuz Mevsim", DarknDark Music etiketiyle yayınlandı.

Söz ve müziği İsmal YK'ya ait olan "Dokuz Mevsim" şarkısı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ece Mumay hayranlarına sürpriz oldu.

Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekilen klipte, Ece Mumay ve İsmail YK birlikte kamera karşısına geçtiler.

Ece Mumay, 2021 yılında birbirinden farklı ve özel projelerle dinleyicilerinin karşısında olacağının da& ; sinyallerini verdi.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:52:14. #1.14#
title