Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje
15.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
"Galaksi" şarkısıyla geçtiğimiz yılın en çok dinlenen genç yıldızlarından Ece Mumay'ın, İsmail YK ile yaptığı ortak projesi "Dokuz Mevsim", DarknDark Music etiketiyle yayınlandı.
Söz ve müziği İsmal YK'ya ait olan "Dokuz Mevsim" şarkısı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ece Mumay hayranlarına sürpriz oldu.
Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekilen klipte, Ece Mumay ve İsmail YK birlikte kamera karşısına geçtiler.
Ece Mumay, 2021 yılında birbirinden farklı ve özel projelerle dinleyicilerinin karşısında olacağının da& ; sinyallerini verdi.
Kaynak: Snob Magazin