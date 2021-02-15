Ece Mumay ile İsmail YK'dan sürpriz proje

"Galaksi" şarkısıyla geçtiğimiz yılın en çok dinlenen genç yıldızlarından Ece Mumay'ın, İsmail YK ile yaptığı ortak projesi "Dokuz Mevsim", DarknDark Music etiketiyle yayınlandı.