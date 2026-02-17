Haberler

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Güncelleme:
Ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı. Ece Erken, Kubilay’ın erkek arkadaşlarına çok vakit ayırmasının ilişkinin bitmesinde etkili olduğunu söyledi.

  • Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi Kubilay Aka'nın erkek arkadaşları olarak belirtildi.
  • Kubilay Aka'nın kız kardeşi Hafsanur Sancaktutan'ı engellediği iddia edildi.
  • Hafsanur Sancaktutan'ın evliliğe daha az sıcak baktığı, Kubilay Aka'nın ise deli gibi aşık olduğu ifade edildi.

Kıskanmak dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ile İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka’nın ilişkisine nazar değdi. Ayrılık sonrası kulis bilgilerini Ece Erken aktardı ve ''Ayrılık sebebi Kubilay Aka'nın erkek arkadaşları.'' dedi.

Erken, açıklamasında, “Ayrılık sebepleri bir kadın değil, sebebi Kubilay Aka’nın erkek arkadaşları. Çok fazla görüşüyormuş.'' diyerek tartışmalara açıklık getirdi. 

''KIZ KARDEŞİ ENGELLEDİ''

Erken sözlerini şu şekilde bitirdi:

''Hatta Kubilay’ın kız kardeşi Hafsanur’u engelledi. Daha büyük bomba, yüzde bir milyon barışacaklar. Hafsanur’un tek suçu Kubilay’ı her kavgada takipten çıkarması. Hafsanur genç ve evliliğe daha az sıcak bakan taraf. Kubilay deli gibi aşık.

Ece Erken’in açıklamaları, ünlü çiftin ilişkisine dair magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Ece Erken
