Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda kavgaya karıştığı iddiası

Ünlü sunucu Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda, bir grupla tartışma yaşadığı, bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda çiftin yaralandığı iddia edilmişti. Olayın yaşandığı mekanda sandalyelerin havada uçuştuğu görüntüler ortaya çıkarken, konuyla ilgili açıklama yapana Ece Erken, iddiaları doğruladı.

Bodrum'daki bir mekanda sahneye çıkan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye giden Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kavgaya karıştığı iddia edilmişti.

YARANLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun bir grupla tartışması üzerine çıkan kavgada tabakların havada uçuştuğu hatta ikilinin yaralandığı ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi.

GELEN HESABA SİTEM ETTİKLERİ İÇİN KAVGA ÇIKMIŞ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da gittikleri mekanda kavgaya karışmış ve olayın basına yansımasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü sunucu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda gelen 19 bin 250 bin TL'lik hesaba sitem ettikleri için darbedildiklerini söylemişti.

SANDALYE FIRLATIYOR

Kısa sürede gündem olan ve polislerin müdahale ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda adeta sinir krizine giren müşterilerden biri, karşı taraftaki kişiye sandalye fırlatıyor.

ECE ERKEN: ARKADAŞIMIZ DARBEDİLİRKEN EŞİM ARAYA GİRDİ

Gündeme bomba gibi düşen kavga olayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödediklerini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun "Bu milleti dolandırmak" diyerek sitem ettiğini bunun üzerine de tartışma çıktığını söyledi. Olayı anlatan Erken, "Yanımızdaki arkadaşımız darbedilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil ödenen hesaba edilen sitem söz konusu... Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.