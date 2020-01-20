20.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:54

Magazin gündeminin sıcak konusu Ebru şancı, 3. bebeğine hamile olması ile gündeme geldi. 2 çocuk sahibi olan Ebru Şancı 3. Kez anne olmak için gün saymaya başladı. Magazin dünyasında da yankı uyandıran gelişme sonrası Ebru Şancı kimdir? Ebru şancı kaç yaşında, mesleği ne? Ebru Şancı hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

Ebru Şancı Doğum Tarihi: 31 Ağustos 1983

Ebru Şancı Kaç Yaşında: 36yaşında

Ebru Şancı Nereli: İstanbul

Ebru Şancı Boy: 1,81 m

Ebru Şancı Eş: Alpaslan Öztürk (e. 2015)

Ebru Şancı Ebeveynler: Selma Yaşar

Ebru Şancı Çocuklar: Ceylin Öztürk, Mila Öztürk

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı,Türk model, sunucu ve oyuncudur.

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında[hangileri?] tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.