Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratacak ayı benzetmesi - Haberler

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Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratacak ayı benzetmesi

Haberler.com, Emre İliksiz - Magazin
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Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratacak ayı benzetmesi

Ünlü model Ebru Şanscı, Seranay Sarıkaya'nın giydiği 75 bin TL'lik kombinini eleştirdi. Sarıkaya'nın burnundaki piercing'e takılan Şanlı, "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma bu?" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülenmiş ve beyazlar içindeki 75 bin TL'lik kombiniyle gündem olmuştu. Oyuncu, septum piercing'i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing'leriyle de dikkat çekti.

Galatasaray'ın oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, konuk olduğu 2. Sayfa programında Serenay Sarıkaya'nın konbinini eleştirdi.

Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratacak ayı benzetmesi

OLAY YARATACAK AYI BENZETMESİ

Oyuncunun burnundaki piercing'e takılan Şancı, "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma mı bu?" ifadelerini kullandı.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya, Ebru Şancı, Magazin, Haberler

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