Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü lenfoma tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Evlat acısıyla derinden sarsılan Şallı, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu oğlunun mezarında aldı.

MEZAR BAŞINDA UZUN SÜRE DUA ETTİ

Şallı ve Tan'ın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen oğlu Pars Tan, cuma günü Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Minik Pars'ın cenazesine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda insan katılabildi. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

CENAZE SONRASI İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

2 çocuğu olan Ebru Şallı, yaşadığı evlat acısıyla cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Şallı'yı eski eşi Harun Tan ile yeni eşi Uğur Akkuş sakinleştirdi. Ünlü manken oğlunun mezar taşına ise "Ponçik sen hep benimlesin" yazısını yazdırdı. Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, dün Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

MEZARLIKTA GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Kilyos Mezarlığı'na gelerek görüntü almak isteyenlere "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: DHA