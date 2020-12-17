Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler
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Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler

17.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:15

Oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden ünlü model Ebru Şallı'nın son açıklaması yürekleri burktu. Yaşadıklarını anlatan Şallı, "Hayatta durmaya çalışıyorum. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, Mother's Life dergisine verdiği röportajda samimi ve özel açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Şallı, "Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar, Allah hepsine şifa versin" dedi.

EŞSİZ BİR MELEK KOKUSU

Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı, "Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe" diye konuştu.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler

2020 HAYATIMIN EN KÖTÜ YILI

Ünlü model 2021'den beklentilerini ise şöyle açıkladı: "2020 hayatımın en kötü yılı oldu. Esasında dünyaya baktığımızda da ciddi global bir pandemi sorunu yaşıyoruz. Kimse bu yıl harikaydı diyemez. 2021 inşallah herkese sağlık neşe, mutluluk getirsin. Gerisi inanın hikâye."

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler

ŞÖHRET BAŞIMI HİÇ DÖNDÜRMEDİ

Ebru Şallı, "Şöhretle birlikte ayaklarınızın yerden kesildiği gerçek Ebru'dan uzaklaştığınız oluyor mu" sorusunu yanıtladı: "Ben 17 yaşımdan beri ünlüyüm böyle büyüdüm. Hiç şöhretin başımı döndürdüğünü hatırlamıyorum. Böyle büyüdüğüm için zaten her şeyi çok sindirmiş oluyorsunuz."

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler
Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler
Haber Yorumları (2)
YUSUFCUK: Ömrü 9, buçuk senelikmiş, benim yeğenimin de ömrü 18 senelikmiş. Allah rahmet eylesin, evlat acısı zor. Ablam için de kolay değil. Ebru Şallı için de kolay değil. Ama tek bir söz var gerçek olan ve içimizi serinleten. EMİR ALLAH''ın. Nasıl yaratmakta kudreti varsa öldürmekte de kudreti vardır. Bizim elimizden hiçbir şey gelmez.
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BEBEK: Allah rahmet eylesin.
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