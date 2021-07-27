Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?
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Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Polat hakkında merak edilenler. Ebru Polat hayatı ve biyografisi. Ebru Polat kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Polat merak konusu oldu. İşte Ebru Polat hakkında merak edilen Ebru Polat kimdir, Ebru Polat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1983

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,7 m

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapmaktadır. Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istemektedir.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Albümde Serdar Ortaç, Altan Çetin, Onurr, Alper Narman, Murat Güneş, Gökhan Tümkaya, Hüseyin Cebişci ve Efe Demiryoğuran gibi isimlerin şarkıları yer aldı.

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Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli? - Haberler
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