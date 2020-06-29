Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti Seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Ebru Polat, İsmail YK'nın "Bomba Bomba" şarkısında bikiniyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Polat'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve çıkışlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran Ebru Polat, 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının sonra ermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü şarkıcı, karantina sürecinde olduğu gibi tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ DANSINA BEĞENİ YAĞDI

Şarkıcı Ebru Polat, İsmail YK'nın "Bomba Bomba" şarkısında bikiniyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Polat paylaşımına "Sezon açılmıştır demeyi çok isterdim ama 'Zalimsin karantina, şişmanlamışım' dansı videosu gelsin öyle ise sizlere" notunu da düştü.

Öte yandan, güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.