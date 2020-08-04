Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Çocuklarının gözü önünde görme engelli karısını sopayla bayıltana kadar döven cani adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri izleyen Ebru Polat ise küfür ederek "Delik deşik edilmeyi hak ediyorsun" dedi.

Türkiye'nin kadına şiddeti konuştuğu şu günlerde tüyler ürperten bir görüntü de Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan olayda cani eş görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülere Ebru Polat da sessiz kalamadı.

"DELİK DEŞİK EDİLMEYİ HAK EDİYORSUN"

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak yaşanan korkunç olaya tepki gösteren Ebru Polat, "Pe..... Bunun için elli kere video çektim küfür ettiğim sildim ama dayanamadım. Delik deşik edilmeyi hak ediyorsun. Bütün gece ağladım. İnsanı zorla suça teşvik ediyorsunuz. Dışarıda seni eziyorlar, ağzını burnunu dağıtıyorlar kim bilir ne pislikler yapıyorlar geliyorsun gücün evdeki kadına yetiyor dimi. Bir de görme engelli kadına... Nasıl bir vicdanın var senin? Çocukları ve eşini dövdüğün o çubuğa oturursun. O paylaştığım ilde iki delikanlı vardır diye düşünüyorum" diyerek öfke kustu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Bingöl Karlıova'ya bağlı Gameşan köyünde görme engelli S.E, kocası Hasan E'nin fiziki şiddetine maruz kaldı. 3 kızının gözü önünde eşine dayak atan şahıs, şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve kullanıcıların yoğun tepkisinden sonra gözaltına alındı. Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan acımasız koca hakkında uzaklaştırma kararı verildi.