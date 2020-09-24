Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti
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Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti

24.09.2020 07:22 | Son Güncelleme: 24.09.2020 07:25
Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayatını kaybetti. Şarkıcı ise babasını sessiz sedasız toprağa verdi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre: Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde yatıp kalkan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti
Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti
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