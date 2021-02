Ebru Akel kimdir, kaç yaşında? Ebru Akel nereli, mesleği nedir? Ebru Akel hayatı nedir?

'Ebru Akel'le Kadın İsterse' programı her sabah 08.30'da başlamaktadır. Ebru Akel, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şey bu programda yer almaktadır. Peki, Ebru Akel kimdir, kaç yaşında? Ebru Akel nereli, mesleği nedir? Ebru Akel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel 1 Mart 1976 yılında İzmir'de doğan, Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusudur.

Akel, İzmir'de doğdu. Ablaları Deniz ve Şeniz'den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Yedi yaşında bale eğitimi almaya başladı. İzmir'deki Gazi İlkokulu'ndan mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı.

KARİYERİ

İlk olarak ablası Deniz Akel'in yönetmenliğini üstlendiği bir video klipte dansçı olarak oynadı. Ancak sonradan belinde çıkan sorunlar yüzünden baleyi bırakmak zorunda kaldı. Fakat televizyona devam etti. 1996'da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997'de Motor Life adlı televizyon programını sundu. 1998'de Eltiler dizisinde yer aldı.

1998'de brt'de yayınlanan Sihirli Ayna isimli moda programını sunmaya başladı ve 2000'e kadar devam etti. Ayrıca 1998-2000 arasında dönemin ses getiren Star TV dizisi Kara Melek'te oynadı. 2000'de Benim İçin Ağlama, 2001'de ise Kumsaldaki İzler isimli iki dizide rol aldı.

2001'de tekrar sunuculuğa dönen Akel, Hepsi Gerçek isimli reality şovun dışında Best Model of the World gibi birçok güzellik yarışmalarını sundu.

2003'te ise Türk televizyonculuğunda yeni bir dönem olan evlilik programlarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, İkinci Bahar ve Gelinim Olur musun? adlı televizyon programlarını sundu. 2005'te Size Anne Diyebilir miyim? adlı programla 8,5 saat boyunca canlı yayında sunuculuk yapması kariyerinde bir rekor kırmıştır. Bunun dışında Gönüllerde İkinci Bahar adlı bir başka evlilik programını sunmuştur.

2005'te Loreal ile anlaşma yapan Akel, 2 yıl boyunca saç modelliği yaparak uluslararası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu. Bunun dışında birçok reklam filminde yer aldı.

2005'te Hayaller Gerçek Oluyor isimli Kanal D yarışmasını sundu. Ayrıca başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgü Namal'ın paylaştığı Organize İşler isimli sinema filminde "Nilüfer" karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Cem Davran ile başrolünü paylaştığı İlk Göz Ağrısı dizisinde rol aldı. 2006'da ise başrollerini Kadir İnanır, Melisa Sözen ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, atv'de yayınlanan Azap Yolu isimli dizide önemli bir rol oynadı.

Oyunculuğun yanında sunuculuğu da sürdüren Akel, 2006 ve 2007'de iki sezon boyunca atv'de yayınlanan Oryantal Star adlı yarışmayı sunmuştur.

2008'de Abdullah Oğuz'un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Sıcak isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü'yle paylaştı.

2010,2011 yılında Star Tv de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde 'Biricik' rolünü canlardırdı.

ATV'de yayınlanan, başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Larissa Gacamer'in paylaştığı Krem isimli dizide önemli bir rol oynadı.

2015'te ise Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmanın 2. sezon sunuculuğunu yapıyordu ancak yarışmanın bitmesi üzerine yarışmadaki sunuculuğu bıraktı.

2021'de ise Show TV'de yayınlanacak olan Kadın İsterse adlı reality programının sunuculuğunu yapmaktadır.

EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE PROGRAMI KONUSU NEDİR?

Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek.

EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANMAKTADIR?

Ebru Akel'le Kadın İsterse programı her sabah saat 08.30'da Show Tv'de yayınlanmaktadır.