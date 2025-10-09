Ebelik taban puanları 2025 kaç, Ebelik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

Her yıl binlerce ebe adayı Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) sonrası yapılan merkezi atamaları yakından takip ediyor. Bu yıl da atama taban puanları ve ilan tarihleri merakla bekleniyor. İşte 2025 ebelik memurluk sürecine dair güncel gelişmeler ve beklentiler…

2025 ATAMA TABAN PUANLARI NE KADAR OLDU?

2025 yılı içinde gerçekleştirilen ilk büyük sağlık personeli alımında ebelik kadrolarına yönelik taban puanlar önceki yıllara göre dikkat çekici şekilde yükseldi. 2024 yılında bazı dönemlerde 63-65 puan bandında oluşan taban puanlar, 2025'in ilk alımında 72 puan seviyesine kadar çıktı. Bu da rekabetin giderek arttığını ve adayların daha yüksek puanlar almak zorunda olduklarını gösteriyor.

Tavan puanlar ise 88 civarında gerçekleşti. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde ve tercih edilen hastanelerde görev almak isteyen adayların çok yüksek puanlar alması gerektiğini ortaya koyuyor. Genel olarak 72-75 aralığı güvenli bölge olarak öne çıkarken, daha az tercih edilen bölgelerde daha düşük puanlarla atama şansı yakalanabiliyor.

ÖNCEKİ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

2023 ve 2024 yıllarında yapılan ebelik atamalarında taban puanlar çoğunlukla 60-65 bandında seyrederken, bazı doğu illerinde bu rakamların altına da inilebiliyordu. Ancak 2025 yılında hem kontenjanların sınırlı olması hem de başvuran aday sayısının artması nedeniyle puanlar belirgin şekilde yükseldi. Bu tablo, ebelik mesleğinin kamu personeli istihdamında daha fazla talep gördüğünü ve aday havuzunun her yıl genişlediğini gösteriyor.

Adaylar için bu durum, daha yoğun bir hazırlık süreci gerektiriyor. Artan rekabet nedeniyle yalnızca mezuniyet puanına güvenmek yeterli olmayıp, yüksek KPSS puanlarıyla tercih yapmak artık neredeyse zorunlu hale geliyor.

2025 EBELİK ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin sağlık personeli alımı yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bu büyük alım içerisinde hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri ve diğer branşlar yer alıyor. İlk etapta nisan sonunda bir kılavuz yayımlandı ve bazı branşlar için başvurular tamamlandı.

Ebelik kadrosuna özel ilanların ise yılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla mayıs-haziran ayları arasında duyurulması bekleniyor. Bakanlığın genellikle alımları kademe kademe yayımlaması, ilanların farklı dönemlere bölünerek açıklanacağına işaret ediyor. Bu nedenle adayların, Sağlık Bakanlığı duyurularını ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarını düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

2025 verileri ışığında ebelik bölümünden atanmak isteyen adayların hedeflerini yükseltmesi gerekiyor. Mevcut durumda 72-75 bandında bir puan almak, atama ihtimalini oldukça artıracaktır. Ancak büyük şehirlerde ya da talep gören bölgelerde görev almak isteyenlerin 80 ve üzeri puanları hedeflemesi gerekiyor.

Tercih yapılırken yalnızca puan değil, hizmet bölgesi, kadro sayısı ve önceki yıllardaki yerleşme istatistikleri de dikkate alınmalı. Daha az tercih edilen bölgelerde şansın artabileceği unutulmamalıdır. Bu stratejik yaklaşım, yüksek puanlı adaylarla yarışan orta seviyedeki adayların da yerleşme ihtimalini güçlendirecektir.

2025 yılı, ebelik bölümü mezunları için rekabetin en yüksek olduğu dönemlerden biri olmaya aday görünüyor. Artan aday sayısı ve sınırlı kontenjanlar, taban puanları yukarı taşımış durumda. Bu nedenle adayların yalnızca sınav başarısına değil, tercih stratejilerine de odaklanmaları şart.

Atama taban puanları her yıl değişkenlik gösterdiği için güncel kılavuzlar dikkatle takip edilmeli, geçmiş veriler incelenerek tercih listeleri buna göre hazırlanmalıdır. Özellikle yeni ilan dönemlerinde hızlı davranmak, belgeleri eksiksiz tamamlamak ve tercih sistemine zamanında giriş yapmak da başarı şansını artıracaktır.