EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 15 Haziran haftası programı!
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EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 15 Haziran haftası programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 15 Haziran haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 15 Haziran haftası programı!
15.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:00

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV lise haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS 15 HAZİRAN PROGRAMI

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 15 Haziran haftası programı!
EBA TV LİSE HAFTALIK DERS 15 HAZİRAN PROGRAMI

TÜRKSAT EBA TV UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

HD Alış bilgileri:Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD

Alış bilgileri:Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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