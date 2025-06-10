e-Okul kapanacak mı? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025?

e-Okul kapanacak mı? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025?
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E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Öğrenciler ve veliler, e-Okul sisteminin kapanış tarihini ve not giriş sürecini merak ediyor. Peki, e-Okul kapanacak mı? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025? İşte, detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşırken, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine dair önemli detayları araştırmaya başladı. Özellikle karne dönemi öncesinde öğretmenler tarafından yapılan not girişlerinin hangi tarihte sona ereceği büyük merak konusu. Peki, 2025 yılı için e-Okul kapanış tarihi belli oldu mu? Öğretmenlerin not giriş süreci ne zaman sona eriyor? İşte detaylarıyla e-Okul not giriş takvimi ve merak edilenler…

E OKUL KAPANACAK MI, NE ZAMAN 2025?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler e-Okul sistemiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise "E-Okul ne zaman kapanıyor?", "Not ve devamsızlık girişi hangi tarihte sona eriyor?" soruları yer alıyor.

e-Okul kapanacak mı? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025?e-Okul kapanacak mı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul, öğrenci notları, devamsızlık bilgileri ve belge durumlarının takip edildiği resmi sistem olarak hizmet veriyor. Öğrenci ve veli girişine açık olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), 20 Haziran 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar aktif olacak. Bu tarihe kadar öğrenciler not bilgilerini ve devamsızlık durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Öte yandan, öğretmenler için de e-Okul üzerinden yapılan sınav notu ve devamsızlık girişleri yine 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sistem öğretmen erişimine kapatılacak ve not girişleri artık güncellenemeyecek.

e-Okul kapanacak mı? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025?e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025

Karne dağıtımıyla birlikte kapanacak olan e-Okul sistemi, öğrencilerin karne öncesi son durumlarını öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. Notlarını takip etmek isteyen öğrenciler, eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirler.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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