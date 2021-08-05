E-İçişlerine Entegre Kurumlar
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E-İçişlerine Entegre Kurumlar

E-İçişlerine Entegre Kurumlar
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İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın E-İçişleri EBYS Sistemi Teknik Altyapısı KEP Adreslerini Cumhurbaşkanlığı DETSİS Veri Tabanından Veri Tabanına Entegre olarak çekmekte, Manuel KEP Adresi Tanıtımı Yapılmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın E-İçişleri EBYS Sistemi Teknik Altyapısı KEP Adreslerini Cumhurbaşkanlığı DETSİS Veri Tabanından Veri Tabanına Entegre olarak çekmekte, Manuel KEP Adresi Tanıtımı Yapılmamaktadır. E-İçişlerinden elektronik ortamda KEP üzerinden evrak gönderilemeyen veya yanlış adrese evrak gelen kurum ve kuruluşların bağlı oldukları Strateji Geliştirme Başkanlıkları aracılığıyla DETSİS Veri Tabanında bilgilerini kontrol edip varsa gerekli düzeltme yapıldıktan sonra Kurum Adı ve DETSİS No bilgilerini Mersin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ KAYSİS-DETSİS İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DUYURU (Bu duyuru T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin https://www. kaysis. gov. tr adresli KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) internet sitesinde yayınlanan duyurudan alınmıştır. KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) internet sistesinde yayınlanan duyuru sayfasına erişmek için Tıklayınız. ) KAYSİS üzerinde yer alan sistemler ile ilgili öneri ve talepleriniz için aşağıda belirtilen yetkililer ile doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) & Web Servis Recep ÇADIRCI (0312) 525 40 37 Emrah TOPÇU (0312) 525 40 22 HEYS (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi) & E-Devlet Yasemin KARAYEL (0312) 525 40 20 Asu Cihan İPEK (0312) 525 40 19 Melda TOSUN (0312) 525 40 18 Fatih GÖYNÜK (0312) 525 40 21 KMS (Kamu Mevzuat Sistemi) Fatih GÖYNÜK (0312) 525 40 21 Emrah TOPÇU (0312) 525 40 22 İYEM (İmza Yetkilileri Modülü) Melda TOSUN (0312) 422 25 17 Asu Cihan İPEK (0312) 422 25 19 Diğer tüm sorular için (0312) 525 55 55 numaralı telefondan veya kaysis@cbddo. gov. tr cbddo@cbddo. gov. tr e-posta adresinden iletişim sağlayabilirsiniz. İnternet Adresi: https://www. kaysis. gov. tr Kurum Adresi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe Çankaya/ANKARA

Kaynak: Habermetre

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