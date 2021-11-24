E Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? E ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için E ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden E ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 5. harfi E ile başlayan isimler, E ile başlayan şehirler, E ile başlayan hayvanlar, E ile başlayan bitkiler, E ile başlayan eşyalar, E ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

E HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

Emirhan

Engin

Ege

Ece

Ecenaz

Ecesu

Esra

Ebru

Eda

Eslem

Edip

Eylül

Ergül

Ecem

Elif

Esma

Esmanur

E HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

Erzurum

Elazığ

Edirne

Eskişehir

Erzincan

E HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

Eşek

Eşek Arısı

Ejder Sineği

Engerek Yılanı

Ebe Kurbağa

E HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Ebegümeci

Enginar

Eğrelti Otu

E HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

Ecza Dolabı

Emniyet Kemeri

Elbise Dolabı

Eldiven

Elbise Askısı

Etek

E HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

Engin Altan Düzyatan

Ecem Baltacı

Ecem Özkaya

Ecem Baltacı

Emine Sarıkaya

Ecem Uzun

Ecem Özkaya

Emre Yetim

Esra İşgüzar

Ebru Destan

E İLE BAŞLAYAN MEYVELER NELERDİR?

Erik

Elma

Ejder meyvesi

E İLE ÜLKELER NELERDİR?

El Salvador

Ekvator

Endonezya

Ermenistan

NOT = E ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

OKULDA İSİM-ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.

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