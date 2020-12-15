E.Frankfurt - Monchengladbach maçı hangi kanalda? E.Frankfurt - Monchengladbach maçı saat kaçta?

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen E.Frankfurt - Monchengladbach maçı hangi kanalda? E.Frankfurt - Monchengladbach maçı saat kaçta?

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan E.Frankfurt - Monchengladbach maçı hangi kanalda? E.Frankfurt - Monchengladbach maçı saat kaçta?

E. FRANKFURT - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

E.Frankfurt - Monchengladbach, Almanya Bundesliga maçı 15 12 2020 günü Bilyoner TV, S Sport Plus, S Sport 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Almanya Bundesliga 15 Aralık 2020

Canlı İzle

Canlı İzle

Kanal 79

Kanal 241

Kanal 74

Canlı İzle

Kanal 78

Kanal 12

15.12.2020 E.Frankfurt vs Monchengladbach Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

E.Frankfurt ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Bilyoner TV , S Sport Plus , S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Bilyoner TV Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

Bilyoner TV , Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S Sport Plus Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

S Sport Plus , Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S Sport 2 Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri