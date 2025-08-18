e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversite e-kayıt ekranı!

2025 yılında üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların büyük bir kısmı, işlemlerini kolaylıkla dijital ortamda halletmeyi tercih ediyor. Bu noktada "e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?" sorusu, hem zaman kazandıran hem de pratik bir çözüm sunmasıyla öne çıkıyor. Peki, üniversite kayıt sürecinde e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyenler ne yapmalı? "e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?" sorusuna dair adım adım tüm detayları sizler için derledik.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üniversite kaydı, ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin online olarak üniversiteye kayıt işlemini tamamlamasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bu işlem, www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılır ve öğrencilerin üniversiteye fiziki olarak gitmelerine gerek kalmaz.

ADIM ADIM ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Henüz net olmasa da bazı kaynaklara göre, 2025 yılı için e-kayıt tarihleri 1–3 Eylül 2025 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran adaylar, üniversitelerine resmi olarak kayıt olmuş sayılacak. "e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı için işte temel adımlar:

Adım Adım e-Devlet Kayıt İşlemi:

Adım 1: turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Adım 2: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Adım 3: Arama çubuğuna "Üniversite e-Kayıt" yazın ve ilgili hizmete tıklayın.

Adım 4: Yerleştiğiniz üniversite ve bölüm bilgileri ekranda görüntülenecek.

Adım 5: "Kayıt işlemini başlat" seçeneğine tıklayarak gerekli onayları verin.

Adım 6: İşlemi tamamladığınızda kayıt belgenizi sistem üzerinden indirebilir ya da çıktı alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptıktan sonra bazı üniversiteler ek belgeler talep edebilir. Bu nedenle yerleştiğiniz üniversitenin resmi web sitesini mutlaka kontrol etmelisiniz.