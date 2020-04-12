DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etti. Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan siyasi hayatının detayları haberimizde yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından istifa etme kararı aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından siyasi hayatı merak konusu oldu. İşte Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu (21 Kasım 1969, İstanbul), 50 yaşında. Türk siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmadan önce 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Ala'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Trabzon Of ilçesi Çamlıköy'dendir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimini Plevne Lisesi'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

SİYASETE GİRİŞİ

Siyasi kariyerine ilk olarak 1987 yılında başlayan Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi'nin Gençlik Kolları'nda göreve başladı. 1987-1990 yılları arasında Doğru Yol Partisi İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında Doğru Yol Partisi Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995'te bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında Türkiye´nin en genç ilçe başkanı unvanını aldı.[kaynak belirtilmeli] Dört yıl sonra 29 Nisan 1999'da İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 genel seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya kadar bu görevi yürüttü.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI

Soylu, Doğru Yol Partisi'ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller'in partili genç gözdelerinden olmuştu. Doğru Yol Partisi'nin 2007 genel seçimleri öncesinde Anavatan Partisi'yle birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Soylu, geçerli 800 oyun 529'unu alarak genel başkanlığa seçildi.15 Kasım 2008'de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin'in de aday olduğu Demokrat Parti 9. Olağan Kongresi'nde 993 oy geçerli oyun 922'sini alan Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 yerel seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 genel seçimlerinde elde edilen yüzde 5,4'lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve "Yüzde 5,4'ün altında kalırsak çekilirim" dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada "Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim" diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı, ancak 12 Mayıs'ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre'de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye'nin birçok bölgesinde konferans ve panellere katıldı. 12 Eylül Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye'nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu düşünen Soylu, "Demokrasi Buluşmaları" adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye'yi dolaşarak "evet" oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olduğu Demokrat Parti'den ihraç edildi.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DÖNEMİ

Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında ağır ithamlarda bulunan ve yolsuzluk suçlamaları yapan Soylu,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5 Eylül 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş grup toplantısındaki törenle resmi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.[8] 30 Eylül 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi, müteakiben Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 Adalet ve Kalkınma Partisi 5. Olağan Kongresi'sinde yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015'te de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Ataş'a devretti.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon 1. sıra adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. 24 Kasım 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Soylu, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine devam etti.

Soylu, 31 Ağustos 2016'da istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine atandı.Bazı yerel yorumcular, Soylu'nun FETÖ/PDY ile mücadeledeki tavrı ve 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Ankara'da sokağa çıkarak darbe girişimine karşı yürütülen protestolarda yer alması nedeniyle İçişleri Bakanlığına atandığını iddia ettiler.

Soylu, 9 Eylül 2016'da terör örgütlerine destek verdikleri iddia edilen bazı belediyelerde görevden almaların olacağını söyleyerek "28 belediyenin yönetimi Kandil'in talimatıyla değil, şu ay yıldızlı bayrağı kendi gönlüne sindirmiş insanların yönetimiyle devam edecektir" ifadelerini kullandı. 11 Eylül 2016'da ise 2 il, 24 ilçe ve 2 belde belediyesine kayyum atandı. Ayrıca Hakkari, Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerginlikler yaşandı.

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