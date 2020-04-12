DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı - Haberler
Doğru Yol Partisi, Süleyman Soylu, Güncel

DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etti. Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan siyasi hayatının detayları haberimizde yer alıyor.

12.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:22
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından istifa etme kararı aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından siyasi hayatı merak konusu oldu. İşte Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu (21 Kasım 1969, İstanbul), 50 yaşında. Türk siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmadan önce 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Ala'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Trabzon Of ilçesi Çamlıköy'dendir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimini Plevne Lisesi'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

SİYASETE GİRİŞİ

Siyasi kariyerine ilk olarak 1987 yılında başlayan Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi'nin Gençlik Kolları'nda göreve başladı. 1987-1990 yılları arasında Doğru Yol Partisi İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında Doğru Yol Partisi Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995'te bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında Türkiye´nin en genç ilçe başkanı unvanını aldı.[kaynak belirtilmeli] Dört yıl sonra 29 Nisan 1999'da İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 genel seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya kadar bu görevi yürüttü.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI

Soylu, Doğru Yol Partisi'ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller'in partili genç gözdelerinden olmuştu. Doğru Yol Partisi'nin 2007 genel seçimleri öncesinde Anavatan Partisi'yle birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Soylu, geçerli 800 oyun 529'unu alarak genel başkanlığa seçildi.15 Kasım 2008'de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin'in de aday olduğu Demokrat Parti 9. Olağan Kongresi'nde 993 oy geçerli oyun 922'sini alan Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 yerel seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 genel seçimlerinde elde edilen yüzde 5,4'lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve "Yüzde 5,4'ün altında kalırsak çekilirim" dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada "Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim" diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı, ancak 12 Mayıs'ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre'de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye'nin birçok bölgesinde konferans ve panellere katıldı. 12 Eylül Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye'nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu düşünen Soylu, "Demokrasi Buluşmaları" adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye'yi dolaşarak "evet" oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olduğu Demokrat Parti'den ihraç edildi.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DÖNEMİ

Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında ağır ithamlarda bulunan ve yolsuzluk suçlamaları yapan Soylu,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5 Eylül 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş grup toplantısındaki törenle resmi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.[8] 30 Eylül 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi, müteakiben Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 Adalet ve Kalkınma Partisi 5. Olağan Kongresi'sinde yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015'te de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Ataş'a devretti.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon 1. sıra adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. 24 Kasım 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Soylu, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine devam etti.

Soylu, 31 Ağustos 2016'da istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine atandı.Bazı yerel yorumcular, Soylu'nun FETÖ/PDY ile mücadeledeki tavrı ve 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Ankara'da sokağa çıkarak darbe girişimine karşı yürütülen protestolarda yer alması nedeniyle İçişleri Bakanlığına atandığını iddia ettiler.

Soylu, 9 Eylül 2016'da terör örgütlerine destek verdikleri iddia edilen bazı belediyelerde görevden almaların olacağını söyleyerek "28 belediyenin yönetimi Kandil'in talimatıyla değil, şu ay yıldızlı bayrağı kendi gönlüne sindirmiş insanların yönetimiyle devam edecektir" ifadelerini kullandı. 11 Eylül 2016'da ise 2 il, 24 ilçe ve 2 belde belediyesine kayyum atandı. Ayrıca Hakkari, Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerginlikler yaşandı.

## 13116399##

## 13116431##

DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

İlgili Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Özlem Zengin Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Emrah Demet Akalın Esra Balamir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Twitter İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 22:24:31. #1.15#
title