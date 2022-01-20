Dying Light 2'nin Nintendo Switch sürümü ertelendi

Techland, Dying Light 2: Stay Human'ın Nintendo Switch sürümü için bir gecikme yaşanacağını açıkladı.

Şirketin yaptığı basın açıklamasında, "Hayranlarına hak ettikleri seviyede ve Techland'in sağlamak istediği seviyede oyun deneyimi sunmak için Dying Light 2 Stay Human'ın Nintendo Switch'teki çıkış tarihi taşınacak." sözlerine yer verdi.

DYING LIGHT 2 NINTENDO SÜRÜMÜ 6 AY ERTELENDİ

Techland, Nintendo Switch sürümünün Dying Light 2'nin çıkış tarihinden itibaren altı ay içerisinde piyasaya sürmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Techland, "Dünyanın dört bir yanındaki Nintendo hayranlarından sabırlarını istiyor. Oyunun piyasaya sürülmesiyle oyuncular, Cloud Technology tarafından desteklenen Nintendo Switch ile esnek el oyunlarıyla Dying Light 2 Stay Human'ı en iyi şekilde deneyimleyebilecekler." ifadesine yer verdi.

Dying Light 2: Stay Human, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows için 4 Şubat 2022'de çıkması bekleniyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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