Düzeltme) MHP Antalya Milletvekili Yurdakul'dan Partiden Ayrılanlara Çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, partiden ayrılanlara çağrıda bulunarak, "Rüzgara kapılıp ta sonradan hatasını anlayan kardeşlerimize kapılarımız açıktır" dedi.

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'nın Kumluca ilçesinde partililerle biraraya geldi. Yurdakul, "Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemiz iç ve dış tehditler yaşamıştır. Partimiz ülkemizin geleceği ve bekası için birlik ve beraberlik için elinde geleni yapmaktadır. Önce Elbab ve Cerablus operasyonları, ardından da Afrin operasyonu başarı ile tamamlandı. Oralardaki tehlikeler ortadan kaldırıldı. Daha sonra da Menbiç, Fırat'ın doğusu, Sincar ve Kandil'deki tehlike de ortadan kaldırılacaktır. Oralardan ülkemize yapılacak saldırılar ortadan kaldırılmak için TSK başta olmak üzere birlik ve beraberlik için mücadeleye devam edilecektir. Başka çare de kalmamıştır. Bize düşen birlik ve beraberlik içinde olmak ve ülkemiz için sonuna kadar mücadele etmek düşüyor. Bu teröristler hem yurt dışında hem de yurt içinde tükenmemiştir" diye konuştu.

"Partimizin kurucusu Alpaslan Türkeş'in önce vatan ve milletim, sonra ben ve partim şiarını gütmekteyiz"

Hain darbe girişiminden sonra oluşan Yenikapı ruhunun siyasi ortama da uzandığını hatırlatan Yurdakul, "Partimizin kurucusu Alpaslan Türkeş'in önce vatan ve milletim, sonra ben ve partim şiarını gütmekteyiz. Dolayısı ile liderimiz önce vatan ve milletim çerçevesinde hareket etmektedir. Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemi 16 Nisan'da milletin onayına sunulmuş, milletimiz de bunu kabul etmiştir. Biz bu döneme Cumhuriyet döneminin üçüncü dönemi diyoruz. 1946 yılına kadar olan tek partili dönem, 2019'a kadar olan çok partili parlamenter sistem, şimdi de üçüncü dönem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistemle bir partinin iktidar olabilmesi için yüzde 50+1 oy alması lazımdır. Bu da partilerin ittifak yapma zorunluluğunu getirmiştir. Daha önce birçok ittifaklar yapılmıştır. Bu ittifaklar kanuni değildir, dolaylı yollarla yapılmıştır. Cumhur ittifakı çerçevesinde 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine AK Parti ve MHP birlikte gidecektir. Yapılan anketlerde bu birlikteliğin aldığı oy yüzde 60'ları aşmıştır. Partimize ve liderimize sağ bloktan ilgi ve alaka giderek artmaktadır" dedi.

MHP'den ayrılanlara çağrı

Partililerden daha çok çalışmalarını isteyen Yurdakul, "Yerel seçimler genel seçimlerin göstergesi olacak. Yerel seçimlerde başarı gösterirsek genel seçimlere başarımız katlanarak gidecek. 1 Kasım seçimlerinden sonra partimiz üzerinde bazı oyunlar, tuzaklar, partimizi parçalama girişimleri oluştu. Liderimizin tecrübesi, bilgisi ve öngörüsü sayesinde bu oyunlar bozuldu. MHP bu oyunlardan daha da güçlenerek ortaya çıktı. Bu süreç içerisinde çeşitli nedenlerle o rüzgara kapılmış, aklı çelinmiş kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz vardır. Bu süreç içerisinde hatasını anlayan, bu hatadan dönen, vatanının bölünmez bütünlüğünü savunan, davasının, liderinin yanında olan iyi niyetli kardeşlerimizi içimize tekrar alacağız. Onlara karşı herhangi bir kin tutmak, ayrı bir yere oturtmak bizim yapacağımız nokta değil. Bazen insanlar iyi niyetle bilmeden çeşitli yanılmalara varabilirler. Hatasını anlayıp geri dönen kardeşlerimize kapılarımızı açıp yardımcı olacağız. Ancak kendisini davasının üstünde gören, davasına ve liderine hakaretler yağdıran, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü önemsememiş olanların partimizde yeri yoktur" dedi. - ANTALYA