Türkiye Şehitlerine Ağlıyor! Hatay'daki Törene Başbakan da Katıldı

Suriye'nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis'e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

KIRIKHAN'DA DEFNEDİLDİ

Teröristlerce Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi'nde bulunan camide cenaze namazı kılındı. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü. Cenaze töreninin yapılacağı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Başbakan, şehit babasına şehit sancağını verdi.

ÇUKURCA ŞEHİDİNİN CENAZESİNE ÖZHASEKİ DE KATILDI

Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Muhammed Osman Akagündüz de memleketi Niğde'de defnedildi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

CANİKLİ, ELAZIĞ'DA ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katıldı.

ALİ YILMAZ'IN ATEŞİ ISPARTA'YA DÜŞTÜ

Darmik Dağı'ndaki çatışmada şehit olan uzman çavuş Ali Yılmaz Isparta'da son yolculuğa uğurlanacak.

ÇORUM ŞEHİDİ 1 YILLIK NİŞANLIYDI

Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün cenazesi, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Aygül 1 yıllık nişanlıydı.

1,5 YILLIK ASKERDİ

Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek. 1,5 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.

FIRAT KARACA'NIN ATEŞİ MUŞ'U YAKTI

Muş Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan 28 yaşındaki Fırat Karaca memleketinde toprağa verilecek.

ÜSTEĞMEN İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan teğmen Furkan Yayla'nın da Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Çubukçu İzmir'de toprağa verilecek.

UFUK AKDAĞ GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hain saldırıda şehit düşen Tank Uzman Çavuş Ufuk Akdağ'ın cenazesi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesiyle ağıtlarla toprağa verildi.