Düzceliler'i Canından Bezdiren Kelebek

DÜZCE'de, yaz başından itibaren daha çok fındık bahçelerinde görülen Amerikan Beyaz Kelebeği, yerleşim alanlarındaki bahçe ve binaların duvarlarını da sarmaya başladı. Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlerini toplayıp kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu.



Kentte Haziran ayı başından itibaren fındık bahçelerinde görülen ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara uğratan Amerikan Beyaz Kelebeği, son dönemde yerleşim alanlarında etkili olmaya başladı. Kentte evlerin bahçeleri ve ağaçlarda daha çok etkili olan kelebekler, binaların dış cephe duvarlarında da görülmeye başlandı. Bir çok noktada görülen kelebek, kent sakinlerini canından bezdirdi.



'YEŞİL DÜZCE KURTLU DÜZCE OLDU'



Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, kelebeğin her yerde görüldüğünü, evlerin içine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Artık insanlar bununla mücadele edemiyor. Kurumların mücadelesi yetmiyor. Yeşil Düzce, kurtul Düzce oldu. Biz yeşil Düzce olarak kalmasını istiyoruz. Ziraat mühendislerinden aldığımız bilgiye göre ben kendi bahçemdeki kelebekle mücadele etsem bile komşum etmediği zaman bir işe yaramıyor. Artık biz bunun uzmanı olduk. Devletin buna çözüm bulması lazım, bütçe hazırlaması lazım. Havadan ilaçlama yapılması lazım. Çünkü yemeklerimize, yatak odalarımıza kadar girdi. İnsanlar canından bezdi. Biyolojik olarak da mikrop yayıyor mu, hastalıklara neden oluyor mu bilmiyoruz. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İnşallah gerekli önlemler alınır. Bütün meyvelerimiz de bu şekildi. Bu meyveleri yiyoruz. Bu konuda yetkililerden yetkili ve etkili çözüm üretilip sonuçlar alınmasını istiyoruz."



Mahalle sakinlerinden Nagihan Çıtak da, "Özellikle sabahları çok oluyor. Geceden duvarlara birikiyorlar. Sabahları temizliyoruz. Ancak evin içine kadar giriyor. Akşamları tekrar kontrol ediyoruz. Tek tük kalanlar oluyor. Onları da temizliyoruz" dedi.



VALİ TOPLANTI YAPTI



Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile valilikte toplantı yaparak kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu. Vali Dağlı, toplantıda alınacak kararların daha sonra açıklanacağını söyledi.



628 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE ZARAR VERİYOR



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün intertet sayfasında Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Düzce'de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döl zararı Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir."



Açıklamada zararlının lavra bıraktığı ağaçlarda budama ve daha sonra ilaçlama yapılarak mücadele edildiği de belirtildi. - Zce