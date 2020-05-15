Düzce Protokolü'nden Akçakoca'ya ziyaret Düzce Valisi Zülkif Dağlı, beraberinde Düzce İGM Başkanı Çiğdem Ünal ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ve bazı protokol üyeleriyle birlikte Akçakoca'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, beraberinde Düzce İGM Başkanı Çiğdem Ünal ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ve bazı protokol üyeleriyle birlikte Akçakoca'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Dağlı ilçeye ziyaret sebebini Akçakoca'da devam eden vilayet konaklarını ve afetten etkilenen köy yollarının yapımını kontrol etmek olduğunu söyledi.

Akçakoca Yukarı Mahalle'de bulunan vilayetler konağı inşaatını kontrole gelen Vali Dağlı ve beraberindeki heyeti Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile ilçe protokolünden bazı isimler karşıladı. Sosyal izolasyon kurallarına riayet edildiği görülen karşılamadan sonra, heyet hep birlikte yapımı devam eden konaktaki çalışmaları inceledi. İnceleme sonunda basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, yapımı devam eden iki konağın Haziran ayı sonuna kadar bitmesini ümit ettiklerini belirtti. Vali Dağlı, bu konakların yapımına destek veren Akçakoca Kaymakamlığı'na, Belediye Başkanlığı'na ve tüm vatandaşlara teşekkür etti. Vali Dağlı, söz konusu konakların Yukarı Mahalle pazarıyla birlikte turizme katkı vereceğini sözlerine ekledi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Akçakoca ilçemiz biraz steril kaldı. Akçakoca halkının duyarlılığı ve kısıtlama tedbirlerimizle birlikte İnşallah Akçakoca'mız kısa zaman sonra normalleşecek." dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA