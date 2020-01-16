Düzce polisinden üfürükçü operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Düzce polisinden üfürükçü operasyonu - Haberler

Düzce polisinden üfürükçü operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yaptı.

16.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:35
Düzce polisinden üfürükçü operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce il Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada muska ve tabanca ele geçirildi.


Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Düzce İl Emniyet Müdürlüğü olarak Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs ya da şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde; üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yapıldı. İkametinde yapılan aramada üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerde kullanılan 2 adet kitap ve 2 adet muska, ayrıca 4 adet Tabanca, 1 adet Tüfek, 67 adet Mermi ve 22 adet Fişek ele geçirilmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler