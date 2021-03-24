Düzce heyetinden Rıfat Hisarcıklıoğluna ziyaret
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Düzce heyetinden Rıfat Hisarcıklıoğluna ziyaret

24.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:34
Düzce heyetinden Rıfat Hisarcıklıoğluna ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi ürünler üretim merkezi bünyesinde gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Valilik, Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce ekonomisine katkı sağlamak ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinasyonunda il genelinde tüm dinamiklerle birlikte yürütülmekte olan Covid-19 tedbirleri ve bu konuda alınabilecek ek tedbirler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Program sonunda, Düzce Valisi Cevdet Atay, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Düzce'nin yöresel ürünleri ile Üniversite tarafından özel olarak geliştirdiği tıbbi ürünlerden oluşan hediye paketleri takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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